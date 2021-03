Pai é pai

Imagino que ser Pai neste último ano se tenha transformado para muitos num novo e transcendente desafio. Especialmente para quem os tem ainda pequenos. E se no principio até acredito que tenha sido agradável, passar mais tempo perto dos filhos, à medida que o tempo foi passando não consigo sequer imaginar a ginástica que alguns devem ter feito ao partilhar o mesmo espaço, transformando a casa em escritório, onde as regras e os limites muitas vezes são ultrapassados sem sequer se aperceberem – afinal de contas estamos a falar de crianças, muitas delas ainda sem noção da responsabilidade de um emprego ou da importância de determinada reunião. É por isso que é tão importante esta dinâmica da escola, do emprego, do espaço necessário para respirar outro ar. Ganhar fôlego.

Mas desta vez, além de enaltecer esse papel fundamental que foi desempenhado durante a pandemia – do acompanhamento do estudo às refeições, passando por uma boa dose de paciência necessária nas alturas mais difíceis – e que só veio reforçar a importância da estrutura familiar no nosso crescimento, no bem-estar e no apoio emocional e psicológico, quero também deixar uma palavra para aqueles que mesmo não tendo sido responsáveis pelo nascimento das crianças, sempre estiveram ali e continuam a estar. Que numa sociedade propicia ao desenvolvimento das chamadas famílias disfuncionais onde os mais novos se sentem no direito de dizer os maiores disparates ainda assim, se mantêm firmes no propósito de educar, de acarinhar e de tratar como suas crianças que pelas circunstâncias da vida se cruzaram nos seus caminhos.

Pai é quem cria, quem educa e quem ama. Quem inclui nos seus sonhos e nas suas responsabilidades, quem dá o seu tempo e a sua atenção. Mas é também uma figura diferente de uma Mãe. Porque um homem e uma mulher nunca serão iguais e é nas diferenças que se completam. Ambas as figuras são necessárias por muito que hoje em dia haja quem queira extinguir o género. Não tem sequer a ver com o direito que cada um tem de viver como quer e de se relacionar com quem bem entender. Tem a ver com a natureza. Todos nós somos livres de determinar o que queremos para as nossas vidas e ninguém tem nada a ver com isso. Neste mundo do politicamente correto parece que é um crime ou que representa algum tipo de homofobia ou de segregacionismo assumir a sua importância e o seu caráter distinto. É que vai para aí tamanha parvoíce com a obsessão da igualdade e da inclusão que qualquer dia é proibido às crianças na escola festejarem estes dias e referirem-se a um Pai como Pai.

Pois para mim Pai será sempre Pai. E por isso hoje homenageio todos os Pais que se dedicam aos seus filhos, muitos com tantas dificuldades e privações para que nunca lhes falte nada. Homenageio essa relação de cumplicidade que vai muito além da palavra. O amor genuíno e o altruísmo em estado puro. Os que este ano se viram perante situações verdadeiramente inacreditáveis, que foram postos à prova e se souberam adaptar. Aquele conforto que nos dá ter aquela figura para quem ligar quando tudo falha. Mas também aqueles que já partiram e deixaram tantas saudades. Conseguir ser Pai (seja de sangue ou não) não é para todos. Nem é uma profissão que se faz bem ou mal. É um desígnio, um propósito. A mais importante das missões. Feliz Dia do Pai!