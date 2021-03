Como despertou para a religião católica?

A herança religiosa que recebi inicialmente foi da parte da minha avó. Estava em casa dela aos fins de semana, rezávamos e aprendi as orações. E isso levou a que despertasse em mim o sentido para o sagrado, para a existência de Deus, de uma entidade que é invisível, mas com a qual posso comunicar. Aos 15 anos conheci o padre José Paixão e foi com ele que tomei a decisão de ser batizado e, a partir daí, houve a adesão formal à Igreja. Até aí, não ia à missa nem à catequese, apenas tinha ido a Fátima uma ou outra vez e soube sentir aquela espiritualidade que paira lá, mas era completamente ignorante.

Como foi frequentar o Ensino Secundário no Liceu Passos Manuel?

Entre o 5.º e o 9.º anos, passei pela Escola Cardoso Lopes. O facto de ter crescido na Amadora, com tudo aquilo que aprendi com colegas de estratos sociais diferentes, ofereceu-me uma experiência: conheci o lado dos rufias e, a dada altura, até fiz parte desse grupo. A partir do 9.º ano, fui viver para Lisboa, e no Passos Manuel tive excelentes professores e outra maturidade para começar a pensar. Posso dizer que pertenci ao grande Passos Manuel: não é que eu fosse grande coisa, mas passei por esta escola com muito orgulho, tanto como aluno como professor. Fui extremamente feliz lá.

