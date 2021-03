Médico doutorado em Ciências da Educação, Manuel Pinto Coelho especializou-se no ramo da imunologia. No seu mais recente livro, O Segredo do Sistema Imunitário (ed. Oficina do Livro) dá conta de pequenos truques ao alcance de todos para manter este sistema forte e saudável. Defende, por exemplo, que o Governo devia dar a cada português a dose necessária de vitamina D – fornecida essencialmente pela luz solar – para fortalecer o sistema imunitário. Caso isso fosse feito, acredita, “não estávamos a atravessar este momento aflitivo”. Ele próprio é um excelente exemplo dos benefícios trazidos pelos princípios que prescreve: atualmente com 72 anos, foi pai pela sexta vez aos 69, provando que nunca é tarde demais para nada, muito menos para ter “a alegria de viver” que tem hoje.

Foi pai aos 69 anos pela sexta vez. Essa possibilidade veio daquilo em que acredita e dos conselhos que dá para as pessoas manterem um estilo de vida saudável e um sistema imunitário forte?

Veio de tudo isso, sim, e da suplementação hormonal. A partir dos 25 anos temos um défice de produção de hormonas de 1% a 2% ao ano. Aos cinquenta anos temos metade do equipamento que tínhamos aos 25 e aos 72, como é o meu caso, imagine-se a desgraça que não vai para aqui. Se eu não fizesse uma otimização destes valores, não tinha de certeza a alegria de viver que tenho hoje. Como disse num livro que escrevi, as hormonas são o sumo da vida, elas condicionam tudo.

Acha que neste momento tem a mesma paciência e a mesma disponibilidade para os seus filhos do que tinha quando foi pai pela primeira vez?

Isso é uma pergunta interessante. Por acaso nunca tinha pensado sobre isso... Acho que tenho mixed feelings [sentimentos mistos] em relação a essa questão. Por um lado, chego a casa cansado porque vejo diariamente o primeiro doente às 7h30 e acabo de ver o último às 17h00. Chego a casa, janto e deito-me por volta das 20h00 ou 21h00, por isso não tenho muito tempo para estar com os meus filhos. Por outro lado, sei também que nunca vou poder voltar a experienciar esta fase da vida deles – um tem dois anos e o outro quatro. Por isso, por mais cansado que me sinta, faço das tripas coração porque sei perfeitamente que aquilo a que eu estou a assistir é um milagre.

