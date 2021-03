O Jardim do Éden da Maçonaria e do Opus Dei

Quando se fala com algum maçon que dá a cara, e quando este pretende explicar aos leigos o que move a organização, surge logo à cabeça a fraternidade e a igualdade entre irmãos. Já falei com vários e fiquei sempre com a sensação que são o mais próximos da Madre Teresa de Calcutá que alguma vez conheci. Já cheguei mesmo a perguntar a um se bebiam alguma coisa especial nas reuniões de avental, pois parece que estão a falar no Jardim do Éden, passe a blasfémia.

Nada tenho contra maçons e é-me indiferente que homens adultos se comportem como os miúdos que se vestem de cowboys ou de índios. Adorava ver alguns marmanjões conhecidos vestidos com o célebre avental e a dizerem as suas preces, perdão, os votos de fraternidade. Acho que me ia divertir como quando era cachopo e me queriam levar para sessões de espiritismo, acabando por me expulsarem por indecência e má figura. Vem esta conversa a propósito das propostas do PSD e do PAN de obrigarem os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos a revelarem se pertencem a alguma organização secreta, leia-se Maçonaria e Opus Dei. Uma excelente ideia, atendendo a que o público em geral irá ficar com muito melhor opinião dessas pessoas, porque praticam o bem em nome dos irmãos e da população em geral.

Na Assembleia da República, por exemplo, quando se pronunciasse o nome de fulano beltrano, todos sabíamos que pertencia à Maçonaria ou ao Opus Dei e logo faríamos uma vénia, atendendo à sua bondade. Nalgumas bancadas poderíamos juntar os irmãos, independentemente dos partidos, que em determinado dia praticariam as coreografias de que fazem em segredo. Os católicos ultra conservadores também nos guiariam pelo seu mundo de fé e sofrimento. Com todas estas questões abonatórias para a Maçonaria e para o Opus Dei qual então a razão para terem ficado tão chateados com as propostas do PSD e do PAN? Por mais voltas que dê, não consigo perceber...

Vítor Rainho