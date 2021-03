O Manchester United, equipa de Bruno Fernandes, entrou a jogo em Milão e só parou quando já tinha os dois pés assentes nos quartos-de-final da Liga Europa.

Após o empate a uma bola na primeira volta, e uma primeira parte em San Siro sem golos, Pogba inaugurou o marcador aos 49 minutos, marcando o único golo da partida, que seria o suficiente para carimbar a passagem dos red devils à fase seguinte da competição.

Na Escócia, a noite foi de terror para o Rangers. Logo aos 14 minutos, o Slavia Praga colocou-se em vantagem, pelos pés de Peter Olayinka. A primeira volta acabou em empate, mas a segunda mão da eliminatória viu os checos demonstrar superioridade durante todo o jogo. A tragédia atingiu os escoceses quando Kemar Roofe acertou na face do guardião checo, aos 61 minutos, e acabou expulso. E como se não fosse suficiente, 12 minutos depois, Leon Balogun viu o segundo cartão amarelo, e os Rangers acabaram reduzidos a 9. No minuto seguinte, Nicolae Stanciu aproveitou logo a vantagem e fez o dois a zero, selando o resultado final da partida e a eliminação do Rangers da competição.

Já o jogo entre o Villareal e o Dínamo de Kiev não viu grandes surpresas. Os espanhóis tinham já vencido na Ucrânia, por duas bolas a zero, e repetiram a dose no Estadio de la Ceramica, com um bis de Gerard Moreno.

Também o Ajax passou a eliminatória em registo limpo, sem sofrer qualquer golo, e com uma vitória como visitantes por 2-0 frente ao Young Boys.

Assim, findados todos os jogos dos oitavos-de-final da Liga Europa, Manchester United, Slavia Praga, Villareal, Ajax, Arsenal, Dínamo de Zagreb, Granada e Roma seguem para os quartos-de-final da competição.