O primeiro-ministro sublinhou, esta quinta-feira, no Twitter a evolução epidemiológica positiva a que o país assiste neste momento, mas também aproveitou a oportunidade para lembrar que não se pode “baixar a guarda”.

"Desde a semana passada que todos podemos acompanhar a nossa evolução na matriz de risco, divulgada diariamente pela DGS. Com uma redução progressiva da incidência e um ligeiro aumento do R, mantemo-nos na zona verde", escreveu num tweet acompanhado de uma imagem da matriz de risco. “Mas não podemos baixar a guarda”, acrescentou António Costa.

"Mantenha as distâncias, use a máscara, lave as mãos. Há que cumprir todas as regras porque só se continuarmos na zona verde poderemos prosseguir com o desconfinamento em segurança, de acordo com o calendário definido", insistiu o chefe do Executivo numa outra publicação.