Os Estados Unidos planeiam enviar cerca de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que o país não está a usar, para o México e o Canadá.

O México receberá cerca de 2,5 milhões de doses e o Canadá receberá 1,5 milhões de doses, anunciou esta quinta-feira um funcionário da administração Biden.

O acordo que está a ser finalizado não compromete os planos do Presidente para vacinar todos os adultos dos Estados Unidos até ao final de maio.

As vacinas dispensadas estão prontas a ser utilizadas assim que chegarem. Nos termos do acordo, os Estados Unidos partilharão as doses com o México e o Canadá, agora com o entendimento de que pagarão aos Estados Unidos com doses em troca. O funcionário disse que isso teria lugar no final deste ano.

Até ao momento ainda não foram divulgados mais detalhes do acordo.