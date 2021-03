Comprada numa venda de garagem por apenas 22 euros (35 dólares), uma rara tigela chinesa de porcelana foi arrematada, esta quinta-feira, em leilão por 600 mil euros (cerca de 721,8 mil dólares) nos Estados Unidos.

O valor desta relíquia do século XV ficou significativamente acima dos 420 mil euros (500 mil dólares) que a leiloeira Sotheby’s estimava como valor máximo de venda.

A tigela foi comprada por um valor 29 mil vezes mais elevado do que foi pago no ano passado pelo objeto, encontrado em New Haven, no Estado de Connecticut.

A especialista em arte chinesa da Sotheby’s, Angela McAteer, disse à CNN que o objeto raro é conhecido como “tigela lótus”, devido à sua similaridade com a flor de lótus, e foi criada com as mesmas técnicas de produção de porcelana utilizadas na corte do Imperador Yongle (1403-1424), na China.

A tigela "tem um corpo de porcelana incrivelmente suave" e "um brilho acetinado, realmente oleoso", que "nunca foi replicado em futuros reinos ou dinastias chinesas", assinalou McAteer.

De acordo com a especialista da Sotheby’s, a peça de porcelana azul e branca tem um diâmetro de 15 centímetros, embelezada com decorações de flores de lótus, peónia, crisântemo e romã, tendo sido muito provavelmente usada na corte imperial chinesa.

"O imperador Yongle realmente promoveu a importância artística da porcelana", tornando objetos utilitários "em verdadeiras obras de arte", explicou McAteer.

Apenas 6 tigelas semelhantes são conhecidas e podem-se encontrar no National Palace Museum (Taipei), no British Museum e Victoria & Albert Museum (ambas no Reino Unido).

A identidade do comprador não foi divulgada pela leiloeira, tal como a do indivíduo que encontrou a tigela na venda de garagem em New Haven.

Para os 'caçadores' de antiguidades, a especialista da Sotheby’s aconselha que "procurem o equilíbrio e harmonia no desenho" e "avaliem a qualidade e a perícia usada no seu fabrico".