O sismo sentido, esta quinta-feira, na região de Lisboa ocorreu numa zona sismicamente ativa do vale inferior do Tejo, que foi responsável por alguns sismos históricos como os de 1531 e o de 1909.

O chefe de divisão de geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Fernando Carrilho, disse, à agência Lusa, que o sismo, de magnitude 3,4 na escala de Richter e de intensidade estimada de IV na escala Mercalli modificada, ocorreu numa zona com “historial de geração de sismos de magnitudes razoavelmente superiores" à verificada no abalo de hoje.

"Estamos a falar de um [sismo] 3,4. À partida é um sismo pequeno, mas como ocorre muito próximo de zonas densamente habitadas acaba por ser percecionado pelas pessoas", explicou, acrescentando que não houve qualquer alteração na atividade sísmica desta área e que o o abalo pode ser considerado "normal para esta zona".

"Houve outros sismos recentes que também tiveram este efeito, nomeadamente um a sudoeste de Oeiras, não há muito tempo", disse o responsável. "Acabam por ser bastante sentidos por serem sismos que ocorrem muito próximo das zonas habitadas", justificou.

Sublinhe-se que o sismo desta quinta-feira ocorreu na mesma zona de um dos maiores sismos a atingir Lisboa em 1531 e do chamado sismo de Benavente 1909.