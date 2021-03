A partir da próxima sexta-feira, dia 19 de março, e até dia 26, os portugueses vão poder recolher gratuitamente 10 árvores para plantar dentro das suas propriedades. A iniciativa é do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e entre as 50 mil árvores disponíveis estarão medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos.

O projeto serve para comemorar o Dia Nacional da Árvore, que se assinala a 21 de março, coincidindo assim com a entrada da primavera e o lema deste ano é o “Restauro Florestal: o caminho para a recuperação e o bem-estar”.

Para que possa recolher a sua árvore, o cidadão tem de escolher um posto de recolha do ICNF que lhe dê jeito – existem 8 no norte, 7 no centro, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, 9 no Alentejo e 3 no Algarve – e telefonar para lá a combinar o levantamento ou enviar um email para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt. Depois de combinado, o cidadão deve comparecer no local e identificar-se, comprometer-se a enviar uma fotografia da sua plantação para o endereço de e-mail do ICNF e partilhar uma publicação com a sua árvore sob a hashtag #ICNFsomosTODOSnos.

Qualquer pessoa com mais de 18 anos ou entidade privada sem fins lucrativos pode participar no projeto. Aquando do processo de inscrição deverá indicar o seu nome, onde quer recolher a árvore e se o prefere fazer no período da manhã (das 9h00 às 13h00) ou no período da tarde (das 13h00 às 17h00).

Os inscritos devem promover a sua plantação num período máximo de uma semana após o levantamento da árvore.

Cada pessoa tem direito a levar para casa dez árvores, sendo que se for um representante de uma entidade privada sem fins lucrativos pode recolher 50 exemplares e se for um proprietário rural com o objetivo de plantar numa pequena parcela de terreno (com área igual ou inferior a 5000 metros quadrados), pode recolher até 100 árvores. O número de exemplares está no entanto sujeito à disponibilidade de cada local de recolha.