O caos só leva a ditaduras

Durante muitos anos lutou-se pelas pessoas serem premiadas pelo seu mérito, independentemente da cor, religião ou sexo. Se é certo que hoje ainda há muitas injustiças, nomeadamente em algumas profissões onde as mulheres ganham menos do que os homens, e que algumas pessoas são prejudicadas pela cor da pele – ou por estarem cobertas de tatuagens, por exemplo – ou pela religião que professam, a verdade é que não existe nada mais humilhante do que aceder a determinado cargo exatamente por esses motivos: por se ser mulher, negra, asiática ou muçulmana, isto para manter o género. Quando olhamos para o resto do mundo, percebemos como a Europa está velha e cansada e que, por isso, precisa de se entreter com parvoíces que só a prejudicam.

As contradições são tantas que é difícil começar por algum lado. Mas vamos tentar: como é possível sociedades que se manifestam pela igualdade do género, leia-se homem ou mulher – independentemente de cada um querer ser uma coisa ou outra em determinado dia ou momento –, aceitam e defendem que as mulheres muçulmanas devem poder continuar a usar burcas? Ou que algumas sejam sujeitas a excisões? Isto faz algum sentido? Então a luta pelos direitos das mulheres acaba no mundo ocidental? Haverá algo mais humilhante do que uma pessoa ver o mundo por uma rede?

Quando países, como a Áustria, defendem a proibição das burcas em locais públicos há um coro de protestos dos europeuzinhos ricos e sem nada para fazer. Muitos serão os mesmos que agora adotaram a estratégia de destruir tudo quando se querem manifestar contra alguma decisão com que não concordam? Onde irão parar os países que vivem mergulhados em autênticas batalhas campais que mais parecem o cenário de uma guerra civil? É o caos que pretendem? Só pode ser. Defendam-se os direitos de todos, mas não queiram acabar com a liberdade daqueles que permitem que os outros pensem de maneira diferente. As ditaduras surgem quando o caos se instala... O caos só leva a ditaduras