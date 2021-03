José de Sousa foi o primeiro português – e o primeiro estreante – a vencer o Grand Slam of Darts, uma das mais prestigiadas competições de setas no mundo. O ribatejano – residente em Espanha há mais de 15 anos – é estrela ascendente num desporto dominado por britânicos. Com saudades da pesca, dos amigos e dos banhos no rio Tejo, mas tendo emigrado por todo o mundo, José chegou à profissionalização nas setas, e em dois anos disparou pelo ranking mundial de jogadores, aterrando no 15.º posto. Tem pela frente um novo desafio: a Premier League, da modalidade, no Reino Unido, a arrancar em abril deste ano.

Em que momento pegou pela primeira vez a sério nos dardos?

Vai fazer 27 anos que peguei pela primeira vez. Começou como uma brincadeira com amigos, nem sabia que existiam setas. Um dia disseram “porque é que não vens na sexta-feira connosco? Vamos a um sítio onde as pessoas vão para dançar, e há um sítio que tem uma máquina de setas”. Não tinha nem ideia do que era. Entretanto, gostei e comecei a ir frequentemente para jogar. No início era mau, mas fui melhorando. Fui crescendo, fui gostando mais, fui vendo outros jogar, e aqui estou.

Naquele momento, pensou alguma vez que poderia ser profissional?

Naquela altura era um sonho poder jogar onde estou hoje em dia, mas foram precisos 24 anos para poder chegar aqui. Não foi nada fácil porque não havia ajudas, mas há 3 anos consegui ajuda para poder conquistar o cartão de jogador profissional. Comecei a jogar no circuito profissional, mas não comecei a ganhar no início. Depois tive a sorte de encontrar um representante. A partir daí, os problemas deixaram de existir no que respeita a procurar hotéis, viagens, e assim. Este senhor trata de tudo por mim. Qualquer coisa que necessite, e que ele puder, resolve, e assim estou muito contente.

