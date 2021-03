A gravidade do problema era tão grande que não podíamos ser egoístas e só pensarmos em nós”. A afirmação, ao jornal i, é das irmãs Mariana e Soraia Figueiredo. Podiam ter ficado em casa, como tantos outros portugueses, a cumprir o confinamento, mas decidiram arriscar e ajudar quem mais precisava.

Mariana e Soraia, no pico de casos de covid-19 em Portugal, voluntariaram-se para ajudar no Lar da Nossa Senhora do Carmo, em Matacães, Torres Vedras.

Durante a primeira quinzena do passado mês de janeiro, a cidade de Torres Vedras atravessou um dos períodos mais difíceis da pandemia. O surto em três lares da região e o aumento do número de casos provocou o colapso da unidade Hospitalar de Torres Vedras. Face à situação, a Proteção Civil apelou à população e a funcionários municipais para se voluntariarem e prestarem ajuda nestes lares. Foi nesse preciso momento que Mariana e Soraia Figueiredo deixaram o conforto de casa e perceberam que podiam ter um papel nessa ajuda.

O Lar Nossa Senhora do Carmo, em Matacães, tinha na altura 97 pessoas infetadas, 60 eram idosos e 37 eram funcionários. Confrontados com a redução de empregados ativos, Mariana e Soraia muito rapidamente falaram uma com a outra: “Entendemos que tínhamos de ajudar e dar um bocadinho do nosso contributo”.

