A zona oeste é sinónimo de campo, de agricultura e de uma imensa diversidade de produtos, a maior região produtora de hortícolas do país. Que atravessa agora uma realidade diferente daquela que viveu o ano passado, durante o primeiro confinamento.

Terra de agricultores que vivem da venda do que produzem, Torres Vedras sentiu o impacto da pandemia de forma distinta nos dois confinamentos. “Antes, as pessoas iam às lojas pequenas da aldeia comprar, mas agora, neste confinamento, já ninguém se preocupa com isso”, afirma ao jornal i Carlos Inácio. É produtor há mais de 17 anos e vende no mercado de abastecimento de Torres Vedras. Enquanto falava, arrumava as alfaces, as nabiças e os espinafres no palote para as voltar a colocar na carrinha depois de mais um dia de venda. Consciente que as coisas mudaram com a pandemia, queixa-se que muitos dos seus clientes eram pessoas mais velhas, com negócios locais, como mercearias e pequenos restaurantes, e deixaram de fazer as suas compras habituais. Carlos lamenta que muitos dos seus clientes “nunca mais voltaram” e confessa que a quebra nas vendas não só o afetou financeiramente como psicologicamente.

No mesmo mercado, mas numa outra banca, está João Dias Nunes, também produtor de alfaces, nabiças e espinafres. Há mais de 30 anos que cultiva e vende nos mercados a “grosso” em Torres Vedras e na Malveira. Tal como Carlos, sentiu diferença do primeiro confinamento para o segundo, principalmente no mercado da Malveira: “Aqui [Torres Vedras] não houve uma quebra exagerada, mas na Malveira nem vendemos metade do que vendíamos. Vendíamos muito para clientes que distribuíam para restaurantes, escolas e lares, para essas coisas, mas agora está tudo fechado e as pessoas não compram. Isto complicou-se um bocado”.

