Apesar dos três voos humanitários que já foram realizados, existem, pelo menos, 350 brasileiros retidos em Portugal que querem regressar ao país de origem. Ainda que tenham sido anunciados mais três voos de repatriamento, na segunda-feira, por parte da Latam, o desespero aumenta entre aqueles que não conseguem encontrar uma solução.

“Ontem foi mais um dia triste no meu país. Além do alto índice de mortes devido à pandemia que alcançou um nível recorde, 2.841 mortos, o Governo brasileiro continuou a divulgar os voos de repatriamento mesmo sabendo as medidas impostas pelo Governo português”, começa por expressar a jornalista brasileira Roberta A., membro da ABRAJI - Associação Brasileira de Jornalismo de Investigação - e da IFJ - International Federation of Journalists.

A profissional refere-se às viagens que serão levadas a cabo pela Latam que, à semelhança dos voos anteriores realizados pela TAP, têm “caráter privado”, sendo que os cidadãos interessados devem contactar a companhia aérea para efetuarem a marcação ou reaproveitamento de bilhetes.

Ainda que o Governo português tenha prorrogado as restrições do tráfego aéreo até 31 de março, devido à situação epidemiológica do país, continuando suspensos todos os voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido, Roberta A. tem esperança de que três centenas de vidas se modifiquem nos próximos dias 23, 25 e 28 de março, na medida em que, em nota à comunicação social, o Ministério da Administração Interna elucidou que “apenas são permitidos os voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional”.

