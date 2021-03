Morreu, esta quarta-feira, aos 61 anos, John Magufuli, Presidente da Tanzânia.

A notícia foi avançada por Samia Suluh, vice-presidente do país, numa mensagem televisiva, onde informou que a morte ocorreu devido a doença cardíaca.

De realçar que Magufuli não era visto em público desde 27 de fevereiro. Na segunda-feira, Samia Suluh já tinha indicado que o Presidente podia estar doente quando apelou à “unidade” dos tanzanianos através “da oração”.

Já a oposição do país tinha sugerido que Magufuli teria procurado ajuda médica no estrangeiro, após ter sido infetado com o novo coronavírus. O chefe de Estado negava a existência da covid-19, tendo a Tanzânia deixado de publicar dados sobre o vírus em abril de 2020 e declarado que a pandemia tinha sido superada em junho do mesmo ano graças à intervenção divina.

A mais recente onda de mortes registada no país foi atribuída à pneumonia.