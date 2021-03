Jogou-se, no Estádio Municipal de Leiria, a final da segunda edição da Taça da Liga feminina, que viu o SL Benfica bater o Sporting CP por duas bolas a uma, num jogo em que as águias se puseram rapidamente em vantagem, mantendo o ritmo até ao fim do jogo, recolhendo o seu segundo troféu nesta competição.

Foi logo aos 4 minutos que Cloé, na recarga após um remate defendido, colocou o SL Benfica na liderança do jogo.

Pouco depois, a dominância das encarnadas deu resultado novamente, e, aos 13 minutos, Nycole converteu uma grande penalidade, e fez o dois a zero.

A tragédia atingiu as encarnadas, no entanto, aos 34 minutos, quando Beatriz Cameirão chocou com Ana Borges, e viu o seu segundo cartão amarelo na partida, ficando o SL Benfica reduzido a 10 jogadoras em campo.

O resultado manteve-se, ainda assim, até ao intervalo, mas, na segunda metade, as leoas entraram melhor, e reduziram a distância aos 52 minutos. Bruna Lourenço colocou o esférico no fundo da baliza e fez o dois a um.

Os últimos minutos não viram qualquer mudança no marcador, e o Benfica - com 10 jogadoras em campo - sagrou-se campeão da Taça da Liga feminina pela segunda vez, mantendo-se como as únicas vencedoras, até agora, desta competição, que teve a sua primeira edição na temporada 2019-20.