Oito pessoas de uma família foram detidas em Mirandela, no distrito de Bragança, por suspeita de tráfico de droga e armas. Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), os suspeitos criaram uma “estrutura criminal das mais organizadas” na região.

De acordo com os dados da operação divulgados, esta quarta-feira, pelo Comando Distrital de Bragança da PSP, as autoridades policiais realizaram oito mandados de detenção, cinco de buscas domiciliárias e outros tantos para buscas não domiciliárias.

Na operação, a PSP deteve quatro homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 24 e os 56 anos. Os oito suspeitos estavam a ser investigados há um ano e meio, têm "um registo criminal vasto" e são conhecidos por "conseguirem movimentar armas", "exercerem o monopólio por ameaças e extorsões consecutivas e permanentes para que a sua atividade fosse dominante e prevalente".

Segundo a PSP, esta família "desenvolvia a atividade com centro nevrálgico em Mirandela" e "poderá ser considerada como das mais organizadas de distribuição direta aos consumidores de heroína e cocaína no distrito de Bragança, com enfoque em Mirandela, Bragança, Alfândega da Fé, Vila Flor e Macedo de Cavaleiros”.

Na operação de detenção da PSP participaram "mais de cem operacionais das várias valências" desta força policial, "com forte empenho da Unidade Especial de Polícia através do corpo de intervenção, grupo operacional cinotécnico e centro de inativação de engenhos explosivos", para "sobretudo busca de armas", indicou a PSP de Bragança.

Foram apreendidas pela PSP algumas gramas de heroína, cocaína, haxixe e canábis, bem como material para embalamento e doseamento da droga, uma arma e ainda quatro munições, 29 telemóveis, seis viaturas e entre outro material.

Os detidos vão estar presentes em tribunal para o primeiro interrogatório judicial, no qual será decidido quais as medidas de coação a aplicar.