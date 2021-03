Boris Johnson revelou, esta quarta-feira, que vai ser vacinado contra a covid-19 em breve e com a vacina da AstraZeneca.

"A melhor coisa que posso dizer sobre o programa de vacinas Oxford/AstraZeneca é que finalmente recebi a notícia de que terei minha própria injeção (...) muito, muito em breve. Certamente será Oxford/AstraZeneca que vou receber", afirmou o primeiro-ministro britânico, de 56 anos, durante o debate semanal no Parlamento, depois de o governo anunciar que vai estender o programa de vacinação a todas as pessoas com mais de 50 anos.

As declarações de Boris Johnson surgiram depois de lhe ser colocada uma questão acerca da suspensão do fármaco, financiado pelo governo britânico, por parte de vários países europeus.

O Reino Unido tem garantido nos últimos dias que não existe qualquer risco associado à vacina, que tem sido amplamente utilizada na campanha de vacinação nacional.