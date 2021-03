Nas últimas 24 horas, de acordo com boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou, esta quarta-feira, 673 novos casos de covid-19 e 15 mortes associadas à doença. O país soma agora 815.570 infeções e 16.722 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.

O número total de internados continua numa fase de decréscimo. Portugal tem menos de 900 pessoas hospitalizadas (856), menos 99 pessoas do que no dia anterior. Dos quais, 205 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos 8 doentes graves do que ontem.

Em termos de distribuição geográfica de infeções, o Norte continua com o número de novos contágios por covid-19 a subir e é a região com mais casos nas últimas 24 horas, 246, ultrapassando Lisboa e Vale do Tejo apenas por um contágio, 245. Há dez dias que a região do Norte não reportava um maior número de novas infeções do que Lisboa e Vale do Tejo.

De seguida, está o Centro com 84 casos, o Alentejo com 27 e o Algarve com 13. Já nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, registaram-se, respetivamente, 13 e 45 contágios.

Das 15 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, dez ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, uma no Centro e outra no Algarve. Não há registo de óbitos no Alentejo, nem nos Açores e na Madeira.

No que diz respeito ao indicador de risco, que permite controlar o ritmo do desconfinamento, Portugal mantém-se no quadrante verde, no qual indica que a taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias é de 90,4 casos de infeção por cada 100 mil habitantes – se considerarmos apenas Portugal continental, o valor desce para os 79,1 casos por 100 mil habitantes. É de referir que houve uma diminuição face ao mapa de risco publicado na segunda-feira, no qual se registou uma incidência de 96,0 casos por 100 mil habitantes no país e de 84,2 em Portugal continental.

Em relação ao Índice de transmissibilidade (Rt), Portugal, regiões autónoma incluidas, está de momento nos 0,84 e o território continental nos 0,80. Há dois dias, estava nos 0,83 e 0,79, respetivamente, ou seja, houve uma ligeira subida do valor.

Mais 1.058 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 764.019. Atualmente, Portugal tem 34.829 casos ativos, menos 400 do que ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.183 contactos, menos 561 em relação a terça-feira.

Consulte aqui o boletim na íntegra.