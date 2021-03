A Queima das Fitas de Coimbra, com data marcada para maio, foi adiada para data ainda a definir no mês outubro, realizando-se juntamente com a Festa das Latas.

Em comunicado, a organização do evento afirma que o adiamento surge após uma reunião do Conselho Diretivo da Queima das Fitas, na qual a Associação Académica de Coimbra (AAC) e o Conselho de Veteranos "tomaram esta decisão com sentido de responsabilidade e zelo pelo bem-estar e segurança de todos".

"Perante a pandemia de covid-19 e o estado atual do nosso país, esta foi uma solução consciente e que vai ao encontro às recomendações da Direção Geral da Saúde e do Ministério da Saúde", acrescentou.

O coordenador geral da Queima das Fitas, Carlos Missel, citado no comunicado, admite a "incerteza que a data em outubro acarreta", mas garante que o evento só será realizado "se forem garantidas todas as normas de segurança".

Desta forma, a Queima das Fitas e a Festa das Latas irão realizar-se em conjunto. "Não se antevendo que seja possível realizar um cortejo digno dos fitados ainda neste ano letivo, preferiu-se optar pela solução do ano passado, que passa por aglutinar este evento com o cortejo da Latada em outubro, assim como todas as atividades tradicionais de ambas as festividades", explicou o líder do Conselho de Veteranos, Matias Correia.

Esta não é a primeira que a mais famosa celebração dos estudantes é adiada. Em 2020, a organização tomou a mesma decisão e adiou a Queima das Fitas para a mesma data da Festa das Latas daquele ano. No entanto, todos os festejos acabaram por ser cancelados.

Os bilhetes adquiridos em 2020 serão válidos para o evento e todas as informações relativas às devoluções serão anunciadas nas próximas semanas.