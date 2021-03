Na rua de São Nicolau, na Cova da Moura, a memória das lutas de libertação negra já não começa apenas na década de 40, com a geração que cavaria a sepultura do império português, ganhando a independência para Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Por momentos, foi relembrada a geração que os antecedeu, dos autores de O Negro, o primeiro título de imprensa negra em Portugal, fundado no turbilhão da política republicana, no distante ano de 1911. O jornal teria apenas três edições, que seriam sucedidas pelo lançamento de outros dez títulos negros, confrontando-se com as contradições de um regime que prometia igualdade universal, mas acelerava o ritmo da corrida a África – até o movimento pan-africanista ser abafado por volta de 1933, com o advento do Estado Novo.

“É uma coisa muito pesada, é preciso muita força e muita coragem para fazer isso em 1911. Só pelo nome, O Negro, diz tudo. O quanto queres reivindicar, o quanto queres o teu espaço como sujeito na sociedade, é muito direto. É forte”, diz Vítor Sanches, de 41 anos, ao i, enquanto o seu amigo Rogério Ramos, conhecido por Vírus (nome artístico anterior à pandemia) pintava um mural, ao som de música eletrónica e ritmos africanos. Vítor levava consigo a reedição comemorativa do jornal – organizada pela mão de três académicos bem conhecidos no movimento antirracista: Cristina Roldão, José Pereira e Pedro Varela, com produção pela Falas Afrikanas – e o entusiasmo não podia ser maior.

