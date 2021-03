Quem o vê na mão de Marcelo Rebelo de Sousa pode considerar que se trata de um iogurte líquido, no entanto, Fortimel é um suplemento alimentar. Quem não conhecia poderá ter ficado a conhecer nos últimos dias. O Presidente da República afirmou que o toma como substituto de uma refeição e que o deixa saciado durante horas e o humorista Ricardo Araújo Pereira fez o resto: na rubrica semanal de humor na SIC, criou um spot publicitário a partir de uma entrevista dada pelo Presidente para assinalar o início do segundo mandato. Já durante a campanha presidencial, Rebelo de Sousa tinha feito questão de informar os jornalistas: “É um produto que se compra nas farmácias. Usei isto quando fui operado à hérnia, alimentava-me com isto”, disse na altura.

Da campanha ao almoço presidencial

“Isto é o seu almoço?”, perguntou agora o jornalista da SIC a Marcelo Rebelo de Sousa numa reportagem que acompanhou um dia do Presidente. Tinha acabado a reunião do Infarmed, que Marcelo seguiu à distância, e estavam numa pausa nos jardins do Palácio de Belém. “Exatamente, este é o meu almoço. E este é o sítio onde eu almoço. No início do mandato, comia aqui uma sandes de queijo, uma tosta de queijo e um sumo de ananás. Durante anos, foi isso. E depois jantava bem”, respondeu o Presidente da República, dando conta da mudança de hábitos.

De seguida, o entrevistador perguntou se o antigo professor de Direito não sente fraqueza ingerindo somente a bebida de 125 mililitros. “Não, não é um iogurte. Com um iogurte, sinto. Ao fim de uma hora, hora e meia, duas horas, temos essa sensação de não ter comido nada. Não é o caso. Isto é muito simples, é um suplemento vitamínico e proteico e que dá para substituir uma refeição”. Os minutos inesperados em torno do iogurte, que Marcelo ia bebendo, foram o mote para a sátira de Ricardo Araújo Pereira, que na última edição do programa “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, transmitido no passado domingo, juntou às imagens um número de telefone num rodapé como os que são usados nos programas televisivos para promover suplementos.

Uma marca com mais de 30 anos Até nem é o caso do produto em causa: à venda nas farmácias e parafarmácias, não costuma ter televendas. O Fortimel “pode ser adquirido sem prescrição médica, mas deverá ser utilizado segundo as recomendações dos profissionais de saúde, uma vez que é utilizado para quadros associadas à perda de peso e/ou apetite, pós-operatório, doentes com necessidades nutricionais aumentadas devido a complicações em casos de doença aguda, como é o de doentes internados com SARS-COV2 ou de outras doenças como as oncológicas”, diz Paulo Maçãs Santos, head of health care da Nutricia, marca da Danone responsável pelo desenvolvimento do produto.

