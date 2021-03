A segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões viu o Manchester City bater o Borussia Mönchengladbach por duas bolas a zero, em Budapeste, palco escolhido devido às restrições impostas pelo combate à covid-19.

O City entrou na partida com uma vantagem de dois golos, após a primeira volta, tendo um pé já nos quartos. Os citizens dominaram durante todo o jogo, pondo-se logo na dianteira do marcador aos 12 minutos, com um golo de Kevin de Bruyne. A vantagem dilatou pouco depois, aos 18 minutos, com mais uma jogada de Ilkay Gundogan, que bateu Yann Sommer e fez o dois a zero.

Não tinham passado 20 minutos de jogo e o City tinha já uma vantagem, no total, de quatro golos, que se manteve até ao fim da eliminatória, garantindo aos britânicos a passagem para os quartos-de-final, ao passo que o Borussia Mönchengladbach vê a sua jornada na Liga dos Campeões acabar nos oitavos.

Em Madrid, os merengues conseguiram também aproveitar a vantagem que traziam da primeira mão, tendo vencido em Itália por um a zero. Na receção à Atalanta, aumentaram ainda mais a distância no marcador, garantindo um lugar na fase seguinte da competição.

O Real Madrid foi superior durante toda a partida, e não teve dificuldade em colocar-se em vantagem aos 34 minutos, com um golo assinado por Karim Benzema. Já na segunda parte, Sérgio Ramos converteu uma grande penalidade, e aumentou a distância para a equipa da casa.

A poucos minutos do fim, no entanto, a Atalanta conseguiu reduzir o fosso, com um golo de Luis Muriel, mas o Real Madrid estava concentrado, e acabou por restaurar os dois golos de vantagem. Passava pouco mais de um minuto desde o golo dos transalpinos quando Marco Asensio fez o três a um para o Real Madrid, e fechou o marcador na partida, que permitiu aos merengues juntar-se ao Manchester City, Borussia Dortmund, Liverpool, PSG, e FC Porto nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Na quarta-feira, Chelsea e Atlético de Madrid lutam por um lugar na fase seguinte, bem como o Bayern de Munique e a Lázio.