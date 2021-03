Todas as terças-feiras é divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) o relatório de vacinação contra a covid-19. O relatório desta terça-feira revela que, na última semana, mais 85.498 portugueses receberam a primeira dose da vacina, elevando o total de vacinados apenas com a primeira dose, até ao dia 14 de março, para 827.902, cerca de 8% da população.

Por outro lado, 46.033 portugueses já concluíram a vacinação contra a covid-19, elevando o total para 341.034, cerca de 3% da população do país.

Portugal já tem mais de metade (53%) das pessoas com mais de 80 anos vacinadas com a primeira dose. De seguida, está a faixa etária dos 50 aos 64 anos com 10% das pessoas vacinadas, a dos 25 aos 49 com 6%, a dos 65 aos 79 com 5% e a dos 18 aos 24 com 2% - a única faixa etária na qual a percentagem se manteve igual passado uma semana.

Por último, está a faixa etária dos 0 aos 17 anos com 223 pessoas vacinadas (mais 11 pessoas), o que corresponde ainda, tal como há uma semana, a menos de 1%.

Cerca de 16% (104.011) das pessoas com mais de 80 anos já tem a vacinação completa. Uma semana depois, a faixa etária dos 50 aos 64 anos (73.759) tem a mesma percentagem do que a faixa dos 25 aos 49 anos (121.141) com 4% das pessoas com a vacinação concluída. Segue-se a faixa etária dos 65 aos 79 com 2% (32.051), dos 18 aos 24 com 1% (9.922) e dos 0 aos 17 ainda com menos de 1% (150).

A faixa etária dos 25 aos 49 continua a ser a que tem mais pessoas completamente vacinadas contra o novo coronavírus.

Passado uma semana, Lisboa e Vale do Tejo tornou-se na região do país com mais pessoas vacinadas: 384.711 desde 27 de dezembro, 48.145 dos quais na última semana. De seguida, está o Norte com 381.184 (+38.539 na última semana), o Centro com 270.470 (+30.637), o Alentejo com 85.755 (+7.412) e o Algarve com 45.040 (+6.518).

Porém, em termos percentuais, é a região do Alentejo que tem a maior percentagem de pessoas vacinadas, seja com a primeira dose ou com a vacinação completa – 13% e 6%, respetivamente. Segue-se o Centro com 12% (primeira dose) e 5% (vacinação completa), o Norte e o Algarve acompanham-se com 8% e 3% e Lisboa e Vale do Tejo com 7% e 3%.

O relatório da DGS dá conta ainda de que Portugal já foram recebeu 1.468.929 doses da vacina contra a covid-19. Dessas, 1.264.093 foram distribuídas.