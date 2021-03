O Reino Unido reportou, esta terça-feira, 5.294 novos casos de covid-19 e 110 mortes associadas à doença. No total, o país soma 4.286.821 infeções e 125.690 vítimas mortais durante a crise pandémica.

Os dados hoje divulgados pelas autoridades de saúde britânicas representam um aumento face ao último balanço, quando tinham sido reportadas 64 mortes e 5.089 novos casos.

Há agora cerca de 7.200 pessoas internadas com sintomas associados à covid-19 nos hospitais britânicos, número que tem vindo a diminuir.

Já o processo de vacinação parece seguir a um bom ritmo, com 24,8 milhões de pessoas inoculadas com a primeira dose da vacina e 1,6 milhões de pessoas com a vacinação completa.