Os trabalhadores da Petrogal em Matosinhos vão avançar com uma nova ação de luta para o próximo dia 18, em Lisboa. O encontro está agendado às 10h30, junto da residência oficial do primeiro-ministro e às 12h frente à residência oficial do Presidente da República.

Esta é a resposta dos trabalhadores à ausência de resposta por parte do Executivo e do chefe de Estado que, de acordo com o mesmos, “persistem em fugir às suas responsabilidades, recusando-se a intervir para inverter a intenção de encerramento da refinaria”. E garantem: “A decisão foi tomada pela Comissão Sindical Nacional (CSN), depois de fazer o ponto de situação da luta desenvolvida e a desenvolver, em defesa da continuidade da refinaria, do emprego com direitos e da economia regional e nacional”.

Em relação às propostas apresentadas pela empresa individualmente aos trabalhadores, “tendo em vista a rescisão dos contratos de trabalho, a CSN reafirmou que o caminho é a continuidade da luta, pois só dessa forma se poderá levar de vencida estes ‘abutres financeiros’ que, ‘à pala’ do tema ambiental, pretendem continuar a destruir uma indústria estratégica para a região norte e para o país e, consequentemente, aniquilando milhares de postos de trabalho, lançando mais famílias na pobreza”.

De acordo com as estruturas representativas dos trabalhadores, a medida de encerramento põe em causa até 1500 funcionários de forma direta e indireta.