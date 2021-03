Benfica colocou à venda o "naming" do Estádio da Luz e do Benfica Campus

O clube da luz assinou um contrato de exclusividade com a agência norte-americana WME Sports para procurar novos patrocinadores para o nome do estádio e do centro de estágio.