António Costa frisou, esta terça-feira, à semelhança das autoridades de saúde, que a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca foi suspensa em Portugal por “uma mera precaução”. O primeiro-ministro recordou que ele próprio foi vacinado com o fármaco da anglo-sueca e disse aguardar “com ansiedade” a toma da segunda dose.

“É preciso que as pessoas compreendam o que está a ocorrer: estas suspensões são meramente provisórias. A Organização Mundial de Saúde está a fazer uma reapreciação dos dados, a Agência Europeia do Medicamento vai pronunciar-se até ao final da semana e é por uma mera precaução que esta decisão foi tomada”, disse Costa em declarações aos jornalistas no Porto, à margem de uma cerimónia sobre o lançamento de projetos para novas linhas de metro.

O chefe do Governo, que também recebeu esta vacina, aguarda a segunda dose, que deverá tomar em maio.

"Toda a evidência científica demonstra que a vacina [da AstraZeneca] é uma vacina segura e que é uma vacina efetiva. Digo isto com a tranquilidade de eu próprio estar a ser vacinado com a vacina da AstraZeneca, já ter tomado uma primeira dose e aguardar com ansiedade a minha segunda dose", afirmou.

"A todos quantos tomaram a primeira dose da vacina, digo para estarem tranquilos e confiantes. E quem aguarda a vacinação, que tenha um pouco mais de calma porque vamos ter alguns dias de atraso. Esta suspensão foi por mera precaução e todos os dados científicos confirmam a qualidade da vacina, a sua segurança. Espero que até ao final desta semana tudo esteja esclarecido e possamos retomar com normalidade este plano de vacinação", sublinhou.