'Se Eu Fosse Nina', um espetáculo da iniciativa São Luiz em Casa, ficou disponível na sala virtual do Teatro São Luiz ontem, dia 15 de março, e poderá ser visto até à próxima segunda-feira, dia 22.

A situação pandémica vivida em todo o mundo obrigou o setor cultural a encontrar estratégias para, não só manter postos de trabalho, como também continuar a entreter as pessoas. A migração do palco para ecrãs foi uma das formas de colmatar essa crise do setor. O Teatro São Luiz tem apresentado um conjunto de espetáculos das mais variadas áreas através da iniciativa São Luiz Em Casa. 'Se eu fosse Nina', com dramaturgia de Rita Calçada Bastos e interpretação de Carla Maciel, é uma das sugestões desta semana.

Foi através do trabalho de escrita e dramaturgia da artista Rita Calçada Bastos que se estabeleceu um diálogo de suposições e conjeturas entre uma Nina. A criadora uniu o seu próprio imaginário com os textos 'A Gaivota', de Anton Tchekov, e 'Os Apontamentos de Trigorin', de Tennessee Williams, que resultou num espetáculo que reflete, através de um monólogo, o limite entre a ficção teatral e a realidade, o universo de escolhas e a sua consequência prática e as próprias camadas de representação: uma personagem que está presa no teatro e uma atriz que a quer salvar.

“O que teria acontecido a Nina, se não tivesse ido viver para Moscovo, para um quarto de hotel entregue aos delírios da paixão por Trigorin? De que forma as nossas escolhas influenciam o lugar onde estamos?”, interroga-se a criadora.

É aqui que começa o delírio da personagem, da atriz, da escrita e da própria dramaturgia de Rita Calçada Bastos. A realidade destes tempos de pandemia que se cruza com clássicos do teatro reescritos para este lugar, o teatro. Um espetáculo com uma única atriz em palco que atua em várias conversas sem que nos apercebamos de quem está a falar. Todas as noites esta mulher está no teatro e espera que todos saiam para iniciar o espetáculo para uma sala vazia - no fundo como estão agora.