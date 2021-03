O príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II, recebeu alta, esta terça-feira, do hospital londrino onde esteve internado para tratar uma infeção e um problema cardíaco.

Recorde-se que o duque de Edimburgo, de 99 anos, foi internado no hospital privado King Edward VII em meados de fevereiro, depois de se ter sentido mal, tendo sido transferido mais tarde para outro hospital, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico para tratar uma condição cardíaca pré-existente.

No total, o marido da Rainha Isabel II esteve internado mais de 28 dias, apesar de ter estado hospitalizado várias vezes antes, nunca tinha sido durante tanto tempo.

Sublinhe-se que o internamento do príncipe ocorreu em plena pandemia e pouco tempo depois de ter sido vacinado, pelo que a Casa Real fez questão de garantir que a doença de Filipe não estava relacionada com a covid-19 ou com a administração do fármaco contra a doença.