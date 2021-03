A maioria dos países da União Europeia já suspendeu a vacinação com a vacina contra à covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e farmacêutica AstraZeneca. A Suécia é o último país a anunciar a decisão esta terça-feira, um anúncio feito pelo epidemiologista Anders Tegnell como "medida de precaução". A farmacêutica tem fortes ligações ao país: foi fundada em 1999 com a fusão entre uma farmacêutica nacional e uma empresa britânica. Não foram entretanto conhecidos novos pareceres das autoridades europeias e o comité de segurança da Agência Europeia do Medicamento, que ontem manteve a confiança na vacina, reúne-se esta terça-feira.

Em contraciclo, o ministro da Saúde belga afirmou ontem à noite e já esta manhã que o país irá manter a utilização da vacina da AstraZeneca, classificando de irresponsável parar a vacinação nesta altura. "Os casos (de tromboembolismo) têm de ser investigados mas seria irresponsável parar a vacinação nesta altura", disse Frank Vandenbroucke à imprensa belga. O ministro da Saúde manifestou confiança de que as pessoas continuarão a deslocar-se aos centros de vacinação, que disse estarem cheios, apelando a que se vacinem. A Bélgica tem estado a registar um aumento de casos de covid-19 e os hospitais estão também sob forte pressão.