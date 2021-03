Levar os filhos à aula depois de dois meses em casa, caminhar 11 quilómetros, beber um café à beira-mar, brincar com a reabertura dos cabeleireiros ou simplesmente aproveitar o calor que se fez sentir foram algumas das situações veiculadas no Instagram.

Apesar de esta segunda-feira ter representado o início do plano de desconfinamento organizado pelo Executivo, que permitiu reabrir as creches, o ensino pré-escolar e as escolas do primeiro ciclo do básico, tal como o comércio ao postigo e os estabelecimentos de estética, o primeiro-ministro salientou que esta fase “não é sinónimo de sair e fazer tudo”.

Também voltou a ser permitida a permanência em parques e bancos de jardim, mas as autarquias têm o poder de encerrar os espaços públicos onde se verifique concentração de pessoas.

Uma reportagem da SIC comprovou que “dos mais novos, aos mais velhos, foram muitos os que aproveitaram o sol do início desta semana para ir até ao Jardim da Parada, em Campo de Ourique”. Num momento inesperado, a jornalista convidou um dos frequentadores daquele jardim a falar para as câmaras – por coincidência o conhecido deputado socialista José Magalhães, de 68 anos, que preferiu não se identificar.

Na sua conta pessoal na rede social Twitter, António Costa avisou que a pandemia ainda é grave e que na Páscoa manter-se-á o dever geral de recolhimento. “Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento que tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia”, assinalou.

“Não podemos correr riscos e deitar tudo a perder. A vida e a saúde estão em primeiro lugar”, acrescentou quatro dias depois de ter apresentado o plano de desconfinamento que prevê novas fases de reabertura em 5, 19 de abril e 3 de maio, sendo que as medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção pelo novo coronavírus por dia por 100 mil habitantes a 14 dias, ou, recorde-se, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.