Erich Wolf Segal, professor de literatura grega e latina na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estava zangado. Ou melhor: furibundo. Pode dizer-se, à moda do povinho, lá do alto de Montesinho até as areias da Ria Formosa, que estava com os azeites. Nascido a 16 de junho de 1937, em Nova Iorque, fora sempre um estudioso. Um marrão, enfim. Cursou a Midwood High School, no bairro de Brooklyn, e depois seguiu para a Suíça e foi bolseiro em Oxford. Filho de um rabino, o pai tinha posses que chegassem e sobrassem para o pôr a estudar na Europa durante uns meses e veio de lá ajaezado com conhecimentos profundos de latim clássico que lhe deram um jeitão para concorrer a Harvard, Yale e Princeton, sendo sempre agradavelmente recebido para lecionar a devida cadeira. Ora, o problema do professor Segal era o de se ter lançado descaradamente numa carreira de escritor que a maior parte dos críticos não levou a sério. Bem pelo contrário. E isso provocou-lhe uma azia digna de ressaca de três almudes de vinho.

O livro em questão tinha como título Love Story e acabou por dar um filme que encheu salas e salas de cinema aquando da sua estreia em 1970, tendo como protagonistas Ali McGraw e e Ryan O’Neill. Basicamente era uma xaropada. Um jovem estudante de Direito, de família muito rica, Oliver Barrett IV, apaixona-se loucamente por uma pobretanas estudante de música, Jennifer Cavalleri, e a coisa termina em casório para grande contrariedade do pai do garoto que o deserda, ao mesmo tempo que Jennifer é avisada pelos médicos que a sua propagada gravidez é, afinal, uma doença horrível que a condena à morte. Claro que não é preciso ser versado em latim e grego antigo para perceber que a historieta não era digna de um versado em latim e grego antigo. Erich entrou para a lista das vítimas de chacota dos críticos da literatura.

Fúria.

“Não consigo suportar os ataques pessoais!”, lamentava-se o professor Segal numa das muitas entrevistas que deu a respeito da matéria. “Pouco me importa o que dizem sobre o meu livro. Sou um homem sério. Escrevo com sinceridade. Nunca fiz nada de imoral na vida. Não consigo perceber estes ataques que me fazem”. Em Washington, no final de uma palestra sobre literatura clássica, a 16 de março de 1971, gastou mais de uma hora a debater com os jornalistas a falta de classe da literatura que produzira. “Para já estou muito feliz com o sucesso do filme que foi extraído do meu livro”, começou. Pudera! Estava a ganhar balúrdios em direitos de autor. “Há muita gente que lê o livro e me escreve a dizer até que ponto o apreciaram e como ficaram comovidas com determinadas partes dele. Foi traduzido em 17 países e foi um best seller em todos eles. Isso só pode fazer-me sentir orgulhoso!”

Nessa altura, Love Story ainda estava no topo de vendas nos_Estados Unidos, em Inglaterra e em França. Tinham sido vendidos, só na América, mais de um milhão de exemplares encadernados e cerca de oito milhões e meio em género livro de bolso. Houve um repórter mais cara-de-pau que lhe perguntou de chofre: “Oiça, professor Segal, você é milionário?” Nesse momento, a embirração do escritor abrandou um pouco: “Bem, se quer que lhe diga com franqueza, acho que sim. Não quero estar aqui a armar em modesto, mas digo-lhe que não mergulhei na dolce vita. Não comprei um barco ou um avião particular, não alterei o meu estilo de vida. O que era importante para mim, continua a ser importante e a estar nas minhas preferências: a pesquisa e o estudo”. Depois, quando voltaram a despreciar a sua obra, considerando-a um produto menor de literatura, voltou a ficar irritado: “Vamos ver se percebem uma coisa – não sou um romancista! Sou um professor! Entendo muito de literatura grega e latina e ensino o que sei. Escrever livros é um divertimento, uma part-time. Não podem comparar uma coisa com a outra. E, por falar nisso, estou neste momento a trabalhar num livro muito sério e que exige muito estudo: A Morte da Comédia. De Aristófones a Beckett”. Mas, pelo caminho, ainda despachou mais dois romances de cordel: Fairy Tale e Oliver’s Story. Os críticos continuaram a desancá-lo sem piedade!