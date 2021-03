Notícias que mexem com a vida de muitos

Em Portugal muito boa gente anda distraída e não percebeu que nos EUA e no Reino Unido já se fala numa terceira dose para o outono, tratando de continuar a imunizar as pessoas mais frágeis que já fizeram as duas doses da vacina. É que, com as novas variantes, teme-se que no inverno essas pessoas, apesar de estarem vacinadas, fiquem à mercê do vírus.

Há notícias que são muito difíceis de dar, pois terão impacto na vida de muito boa gente. Ontem ficámos a saber que a vacina da AstraZeneca vai ser suspensa em Portugal, à semelhança do que já aconteceu noutros países europeus, enquanto não existirem estudos mais conclusivos sobre problemas detetados em pessoas que tinham feito essa vacina.

A notícia é complicada, pois muitos dos que a tomaram podem entrar em pânico, agora que foi suspensa. É óbvio que o Governo fez bem, apesar de muitos cientistas continuarem a dizer que foi uma decisão meramente política. Enquanto existirem dúvidas, é bom que o Governo retire do mercado o que não está completamente seguro. E aqui não estamos a falar da eficácia das vacinas, pois nenhuma tem 100%, mas sim de efeitos colaterais. Esperemos pois que os médicos que recebem os doentes queixosos não coloquem de parte a hipótese de um eventual mal-estar se dever à toma da vacina da AstraZeneca, mesmo se não acreditarem muito nessa hipótese.

É normal que em Portugal ainda não se pense nesse problema, pois até conseguirmos que parte da população tenha feito as duas doses das vacinas vai toda a distância do mundo. É óbvio que o problema é bem complexo, além de bastante dispendioso. Israel, um dos países que tem mais pessoas vacinadas, em proporção, tenta agora convencer os mais novos a vacinarem-se, embora estes não estejam muito para aí virados. Este vírus veio mesmo virar o mundo de pernas para o ar.