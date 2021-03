Depois de dois meses em confinamento geral (teve início a 15 de janeiro), o país voltou a abrir. Os portugueses já podem voltar a beber um café na rua, ir ao cabeleireiro ou à esteticista, estudar numa biblioteca ou aproveitar o final de tarde num jardim.

O levantamento das restrições proporcionou uma lufada de ar fresco para muitos que aguardavam ansiosamente por voltar à rotina. É o caso de Francisco Amaral, residente em Torres Vedras, que depois de tanto tempo em casa aproveitou o primeiro dia de desconfinamento para voltar a beber o seu café no local habitual, a pastelaria Bombom. “Senti outra vez alguma liberdade para simplesmente sair de casa, andar uns 100 metros e beber um ótimo café. É apenas um café, mas o facto de termos a possibilidade de o tomar fora de casa é um sentimento de liberdade”, resume. “Parece que estive fechado numa caverna e só agora consegui voltar ao ‘mundo real’”, declara com um sorriso.

Os cabeleireiros

Os cabeleireiros também abriram hoje portas mas muitos já não têm reservas para o resto do mês. “Mal saiu o plano de desconfinamento o meu telemóvel não parou”, afirma Antónia, cabeleireira de profissão há mais de 20 anos. “Neste momento já só tenho reservas para o início do mês de abril”. Este setor foi um dos que mais sofreram com as restrições do confinamento – mas agora que voltou a abrir parece estar a correr bem. A primeira cliente chegou por volta das 9h da manhã para pintar e cortar o cabelo. Agora é a vez de Nelma Ferreira, que se prepara para colocar novas extensões no cabelo. “Já não sei se aguentava mais um mês sem vir aqui. Para além de vir ao cabeleireiro para arranjar o cabelo, sinto que este é um momento de descontração e calma”, confidencia ao i.

* Editado por José Cabrita Saraiva