O Brasil anunciou, na segunda-feira, três voos de repatriamento para cidadãos retidos em Portugal. Os voos realizam-se nos próximos dias 23, 25 e 27 e serão operados pela companhia aérea brasileira Latam.

"Para atender à demanda [procura] de nacionais brasileiros impossibilitados de retornar ao país devido à suspensão temporária da rota aérea entre Brasil e Portugal, foi autorizada a realização de mais três voos comerciais extraordinários entre Lisboa e Guarulhos (São Paulo), a serem operados pela empresa aérea Latam, nos dias 23, 25 e 27 de março de 2021", indicou o Ministério das Relações Exteriores brasileiro em comunicado.

As viagens operadas pela Latam, à semelhança dos voos anteriores realizados pela TAP, têm "caráter privado" e os cidadãos interessados devem contactar a companhia aérea para efetuarem a marcação ou reaproveitamento de bilhetes.

"Tendo em conta o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados pela Latam", lê-se.

O Ministério das Relações Exteriores, "por meio da Embaixada em Lisboa e dos Consulados-Gerais em Lisboa, Porto e Faro, seguirá prestando toda assistência cabível aos brasileiros".