A Madeira seguiu as indicações da Direção-Geral da Saúde e do Infarmed e suspendeu a administração da vacina contra a covid-19 da AstaZeneca no arquipélago.

"A inoculação com a vacina AstraZeneca está suspensa", informou a Direção Regional da Saúde (DRS), em comunicado, adiantando ainda que "a vacinação contra a covid-19 programada para os próximos dias úteis no Madeira Tecnopolo [no Funchal], com a vacina AstraZeneca, está cancelada".

A campanha de vacinação no arquipélago vai manter-se nos centros de vacinação concelhios "com a administração da vacina Pfizer", tal como estava programado.

Segundo a mesma nota, a DRS mantém-se “em contacto com as demais entidades de saúde nacionais e internacionais" sobre esta matéria e disponibilizou uma linha de apoio gratuita para a população dedicada à vacinação, denominada SRS VACINA COVID-19, através do número 800 210 263.

Pouco depois, também o diretor regional de Saúde dos Açores confirmou à agência Lusa a suspensão da administração do fármaco AstraZeneca.

"Vamos alinhar com aquilo que são as orientações e o que ficou determinado pela DGS, pelo Infarmed e pela ‘task force’ da suspensão temporária, até ser feita a reavaliação da segurança das vacinas da AstraZeneca", afirmou Berto Cabral, adiantando que a região tem cerca de quatro mil doses da vacina.

Recorde-se que as autoridades de saúde portuguesas anunciaram esta segunda-feira a suspensão temporária da vacina da AstraZeneca, à semelhança de outros países europeus.