Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, confirmou, esta segunda-feira, que o Infarmed e a Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiram suspender temporariamente a vacinação contra a covid-19 com o fármaco da AstraZeneca. A notícia já tinha sido avançada esta tarde pelo jornal i.

Segundo o responsável, a decisão teve por base o princípio da “precaução em saúde pública” e surge após casos de “reações adversas reportadas em vários países europeus”. Rui Santos Ivo explicou ainda que, até agora, não foi feita um ligação entre os casos registados e a toma da vacina, contudo, espera-se que “durante esta semana haja resultados” sobre essa avaliação. Até então, os casos conhecidos foram discutidos a nível europeu, com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e as autoridades responsáveis pelos planos nacionais de vacinação, como é o caso da DGS.

Já Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, que também esteve presente na conferência de imprensa, destacou que apesar das reações adversas reportadas serem “extremamente graves” também são extremamente raras”. "Foram poucos casos em 17 milhões de doses" da vacina, sublinhou Graça Freitas, que pediu às pessoas que receberam esta vacina que se mantenham tranquilas.

“Se sentir mau estar persistente, durante alguns dias, sobretudo se for acompanhado de nódoas negras ou hemorragias cutâneas, não hesite e consulte um médico”, alertou.

Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19, acabou por anunciar a suspensão da vacinação do pessoal docente e não docente do pré-escolar e primeiro ciclo, sendo esta a principal consequência desta interrupção.

“Os planos que já estavam em execução foram postos em pausa a partir de hoje à tarde”,disse.

Prevê-se que a primeira fase de vacinação esteja terminada no mês de abril, uma vez vacinação com as outras vacinas vai continuar.