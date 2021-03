Depois de vários países europeus terem avançado com a suspensão da vacina da AstraZeneca por precaução, Portugal vai também interromper a administração da vacina temporariamente enquanto decorrem as investigações sobre possivel ligação a eventos de tromboembolismo.

Segundo o i apurou, a decisão foi tomada esta segunda-feira. A OMS apelou durante o dia de hoje para que os países continuem a usar a vacina, sublinhando que não existem evidências de estar por detrás dos casos de tromboembolismo. Até ao momento foram reportados 37 casos entre 17 milhões de pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca e as autoridades de medicamentos têm estado a avaliar todas as notificações. A Agência Europeia do Medicamento não recomendou a suspensão da vacina e esta segunda feira manteve a posição de que os benefícios da vacina na prevenção da covid-19 superam os riscos dos efeitos secundários.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciara ainda durante a tarde que esta terça feira terá lugar uma nova reunião de revisão de dados e anunciou uma reunião extraordinária do comité de segurança na próxima quinta-feira.

A Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e a task-force de vacinação marcaram entretanto uma conferência de imprensa para as 19h30.