Uma mulher, de 82 anos, foi morta a tiro pelo filho, este domingo à noite, na sua própria casa em Oliveira de Frades, Viseu.

O homicídio terá ocorrido na sequência de uma discussão entre o homem, com cerca de 50 anos, e a vítima.

A irmã do autor do crime, e filha da vítima, terá presenciado o homicídio, tendo conseguido fugir para pedir ajuda a uma vizinha, que alertou as autoridades, segundo fonte da GNR, citada pelo Jornal de Notícias.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima já cadáver, deitada no chão da cozinha. "Foi atingida com um tiro na cabeça", com uma pistola, acrescentou a mesma fonte.

O agressor barricou-se dentro de casa, mas a GNR acabou por conseguir entrar, imobilizá-lo e detê-lo. Entretanto a arma com que terá sido cometido o homicídio foi encontrada dentro da habitação, assim como algumas munições.

O suspeito, que foi entregue à Polícia Judiciária de Aveiro, alegou sofrer de esquizofrenia.