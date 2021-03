Os animais, se lhes faltassem alimentos e cuidados de higiene, seriam os primeiros a sofrer porque não são autossuficientes e dependem dos humanos para sobreviver”, assume Francisco Simões de Almeida. O gerente do Badoca Safari Park, em Vila Nova de Santo André, mostra-se orgulhoso por “felizmente”, nunca lhes ter faltado nada.

Desde 16 de março do ano passado que os mais variados estabelecimentos, parques de diversões e educativos se encontram numa incerteza constante entre abrir e fechar a atividade. É verdade que qualquer negócio depende dos seus clientes para sobreviver, mas os jardins zoológicos e semelhantes encontraram-se numa situação especialmente difícil porque, além de terem trabalhadores a necessitar de emprego para sobreviver, tinham de garantir a sobrevivência e bem-estar dos seus animais.

Num espaço com cerca de 90 hectares, 75 espécies e mais de 400 animais, o Badoca Safari Park esteve pela primeira em 22 anos fechado durante a primavera em 2020. O parque, onde os animais se deslocam livremente dentro do espaço disponível, tem por hábito fechar nos meses de inverno e voltar a abrir em março. No entanto, no ano em que pandemia do novo coronavírus atingiu o mundo, isso não aconteceu: “Era suposto termos aberto o parque a 13 de março, mas acabamos por abrir apenas dia 1 de junho e operar até meados de novembro”, explica o gerente do espaço.

As visitas de estudo

Os quase três meses em que estiveram fechados devido ao estado de emergência traduziram-se numa perda de um número indeterminado de visitantes aos fins de semana e de “cerca de 20 mil alunos de escolas” que visitam anualmente o parque entre março e junho.

A mesma situação é relatada por Teresa Guedes, a diretora do Jardim Zoológico de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia. No caso deste espaço no Norte do país, o “público escolar” garantia cerca de 40 mil entradas por ano, sendo que a queda de 22% dos visitantes relativamente ao ano de 2019 foi sentida sobretudo pela falta de estudantes.

