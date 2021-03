O Futebol Clube do Porto recebeu o Paços de Ferreira, neste domingo, para a 23.ª jornada da Primeira Liga. A partida no Estádio do Dragão manteve-se a zeros, até que, com apenas um minuto de intervalo, os 'dragões' marcaram dois golos, selando o destino da partida.

Contavam-se 77 minutos no marcador quando o veterano Pepe fez o um a zero, e, ainda não tinham os comentadores acabado de analisar o golo, já Sérgio Oliveira estava a marcar o segundo da noite para o FC Porto, e o seu 10.º na temporada, fazendo dele o terceiro melhor marcador.

Com esta vitória, o FC Porto sobe temporariamente ao segundo lugar, arrecadando 51 pontos, menos 10 que o líder Sporting CP.