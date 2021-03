Os munícipes de Massamá e Monte Abraão tem disponível, desde este domingo, uma aplicação para telemóveis que lhes dar conhecimento de problemas na via pública, consultar quais as farmácias de serviço, aceder a descontos no comércio local, solicitar atestados online e obter informações sobre atividades culturais, desportivas ou outras.

Segundo comunicado da junta de freguesia, a nova app surge como “mais um instrumento para combater a situação de pandemia da covid-19, permitindo que a população de uma das maiores freguesias do país não necessite de se deslocar às instalações da junta”.

Mas aposta no digital de Massamá/Monte Abrão não fica por aqui, outra das novidades é transformação do cartão de descontos ‘Cartão Freguês’ para uma versão digital, além da introdução de serviços de GPS que permite saber a que distância se encontra cada um dos estabelecimentos do comércio local que permite o acesso a descontos nas compras.

A nova aplicação móvel está disponível gratuitamente nas lojas da Google Play (Android) e na APP Store (iOS).