O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no âmbito da sua atividade operacional, "continuando os objectivos de prevenção e dissuasão da criminalidade", como é possível ler no comunicado enviado aos órgãos de informação, no período compreendido entre as 00h00 e as 23h59 deste sábado, procedeu à detenção de 39 cidadãos: 14 por condução sem habilitação, 10 por tráfico de estupefaciente, cinco por condução sob efeito de álcool, três por mandado de detenção, dois por desobediência, um por furto, um por posse ilegal de arma, um por resistência e coação sobre Funcionário (PSP) e dois por outros crimes.

No mesmo período, foram igualmente efetuadas as seguintes apreensões: cocaína em quantidade suficiente para 1.126 doses individuais, haxixe em quantidade suficiente para 70 doses individuais, heroína em quantidade suficiente para 29 doses individuais e uma arma de 9 mm.

É de referir que, no sábado passado, a mesma força de segurança deteve 43 pessoas e apreendeu duas armas brancas, um bastão e uma outra arma, bem como 83 doses de heroína, 2,50 doses de cocaína, 30,48 doses de haxixe e 11,07 gr de outras drogas.