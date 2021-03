No dia em que serão retomadas as atividades presenciais para as crianças da educação pré-escolar e para os alunos do 1º ciclo, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pelas 11h, visitará a Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira. É de salientar que este centro escolar é frequentado por cerca de 500 crianças destes dois níveis educativos.

É de recordar que o dirigente divulgou, na passada sexta-feira, que a testagem nas escolas dos setores público e privado começará na terça-feira, no âmbito da reabertura das escolas prevista no plano de desconfinamento.

Importa referir igualmente que, de acordo com os dados divulgados a 8 de março, pela Direção-Geral da Saúde, Paços de Ferreira apresentava uma incidência cumulativa a 14 dias de 37 casos por 100 mil habitantes. Deste modo, o concelho apresentava uma descida na incidência em relação à semana anterior.