O Sport Lisboa e Benfica tornou-se na 15.ª equipa a inscrever o seu nome na lista de vencedores da Taça de Portugal de basquetebol feminino, após vencer na final da edição 2020-21.

No Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, as encarnadas receberam o Vitória de Guimarães e bateram as visitantes por 85-63, num jogo em que já ao intervalo venciam por 45-23.

É a primeira vez que o SL Benfica vence esta competição, que se disputa desde a temporada 1963-64, e tem como líderes o CIF Basquetebol Feminino e o CAB Madeira, cada um com sete títulos.