Depois de o Sporting vencer em Tondela (0-1), este sábado, Dolores Aveiro, assumidamente sportinguista, decidiu mostrar os festejos do triunfo nas redes sociais. A mãe de CR7 surgiu com uma camisola da equipa de Alvalade, com o número '7' nas costas e o nome de Cristiano Ronaldo.

Bruno Tabata, que veste a camisola '7' pelos leões, não deixou o momento passar em branco e brincou com a situação.

"Calma lá dona Dolores, o Ronaldo ainda precisa de me pedir a 7", escreveu o extremo brasileiro do Sporting, numa publicação partilhada no Twitter.