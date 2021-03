Após o Governo ter indicado que as pessoas com trissomia 21, docentes e não docentes estariam agora incluídos na primeira fase do plano de vacinação, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) divulgou um documento onde apenas são dadas indicações relativas à testagem e não à vacinação.

Contactada pelo Nascer do SOL, Mariana Gaio Alves, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP), considera importante que se volte ao ensino presencial, mas admite ver «com preocupação não haver nenhuma indicação relativamente à possibilidade de inclusão para os professores do ensino superior».

Os docentes e não docentes do ensino superior encontram-se agora numa ‘zona cinzenta’ em que não sabem se fazem parte do grupo que será incluído na primeira fase da vacinação, visto que «sempre que se fala sobre isso apenas se refere o ensino básico e secundário».

Mariana Gaio Alves, confrontada com esta incerteza, assume que considera necessária a inclusão «da vacinação no ensino superior no plano de regresso às aulas presenciais». O SNESUP adianta que já contactou a DGS para que fizesse esses esclarecimentos e está à espera de resposta.