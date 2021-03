O Brasil registou, esta sexta-feira, 85.663 casos do novo coronavírus e 2.216 vítimais mortais, de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro. É o terceiro dia consecutivo que o país ultrapassa as duas mil mortes.

Segundo os dados do governo brasileiro, a incidência de mortes é agora de 131 por cada 100 mil habitantes e a de casos é 5.407 por cada 100 mil habitantes. A média de mortes subiu para 1.762 e bate o recorde pelo 17.º dia consecutivo.

Desde o início da pandemia, as autoridades brasileiras já contabilizaram mais de 11,3 milhões de contágios e cerca de 275 mil pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.

Esta sexta-feira foi anunciado que foi identificada uma nova mutação mais contagiosa do SARS-CoV-2 que circula em várias regiões do país. A nova variante do vírus Sars-CoV-2 possui a mutação E484K na sua proteína S, a mesma mutação identificada nas variantes detetadas anteriormente no Brasil e no Reino Unido.